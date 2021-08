Poliana Abritta e o namorado, Chico Walcacer - Reprodução

Publicado 18/08/2021 05:00

Pouca gente sabe, mas Poliana Abritta é casada com o diretor da Globo Chico Walcacer. E o casal faz questão de manter a discrição. Em tempos de pandemia, as reuniões de equipe tem sido feitas remotamente, via computador. E sempre que Poliana vai sair para trabalhar, Chico fecha a câmera para se despedir da mulher , a apresentadora do 'Fantástico', sem que seus funcionários vejam. Do outro lado, eles só escutam o barulho do beijinho estalado.