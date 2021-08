MC Marcinho - Divulgação

Publicado 18/08/2021 10:26

MC Marcinho, que se tornou conhecido pelo sucesso de músicas como 'Rap do Solitário' e 'Glamurosa', teve alta do hospital Glória D'or, na Glória, na zona sul do Rio, nesta terça (17), depois de ser internado no domingo (15) e ter colocado um marcapasso na segunda (16).

De acordo com a assessoria do cantor, ele se recupera bem e viaja para Brasília no fim de semana para cumprir agenda de shows.

Vale ressaltar, no entanto, que esta não é a primeira vez que o funkeiro dá um susto nos fãs: em fevereiro, ficou cerca de quatro dias em coma em decorrência de uma cirurgia para tratar uma infecção no pé e, em outubro do ano passado, onze dias no CTI por causa da Covid-19.