Xande de Pilares leva namorada à Feijoada do Salgueiro

Rio - A escola de samba Acadêmicos do Salgueiro deu início aos eventos presenciais neste domingo. A tradicional Feijoada do Salgueiro aconteceu com público reduzido devido as exigências da vigilância sanitária por conta da pandemia de coronavírus. O evento contou com show de Arlindinho e participação especial de Xande de Pilares. O sambista de 51 anos levou a namorada, a blogueira Thay Pereira, de 21, e familiares para curtir o evento no camarote da presidência.

Relatar erro