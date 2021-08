Sabrina Sato - Reprodução/Instagram

14/08/2021

Rio - Sabrina Sato compartilhou fotos do look que usou, na noite desta esta sexta-feira, para comparecer à quadra da Unidos de Vila Isabel. Na ocasião, a apresentadora do reality "Ilha Record" foi coroada como rainha de bateria da agremiação e ganhou homenagem nas redes sociais.

"Sou da Unidos da Vila Isabel, não tem jeito", escreveu a apresentadora na legenda da postagem. "Nossa rainha voltou", publicou o perfil oficial da bateria da escola de samba. Sabrina substitui Aline Riscado no posto à frente da bateria da Vila Isabel.



