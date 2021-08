Arlindinho vai cantar na quadra do Salgueiro - Divulgação

Arlindinho vai cantar na quadra do SalgueiroDivulgação

Publicado 13/08/2021 14:28

Rio - O Salgueiro voltará a promover sua tradicional feijoada neste domingo (15), a partir das 13h. As atrações do evento, que vai seguir todos os protocolos sanitários de segurança exigidos pela Prefeitura do Rio, serão os cantores Marcelinho Moreira, Xande de Pilares e Arlindinho. Os três vão relembrar sucessos autorais e clássicos do samba.

As mesas com quatro lugares custam R$ 200. O valor já tem a feijoada incluída. A quadra da agremiação fica na Rua Silva Teles, 104, no Andaraí, e a classificação é livre. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (21) 2238-9226.