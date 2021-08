Luciano Huck - Reprodução

Rio - A TV Globo começou a exibir nesta terça-feira a chamada da estreia de Luciano Huck aos domingos. A atração terá quadros já conhecidos como o "Show dos Famosos" e o "Quem Quer Ser Um Milionário?". Mas a aposta mesmo serão os quadros focados em histórias populares, com muita emoção e lágrimas.

A nova chamada foi exibida inicialmente nas afiliadas da Globo no Maranhão e em Sergipe, mas já começou a circular também pelas redes sociais. "Nos últimos 20 anos, pessoas do Brasil inteiro abriram suas casas pra mim. E uma porta aberta é muito mais do que um convite para entrar na casa de alguém. É uma oportunidade de conhecer a vida e os sonhos de quem mora ali. O que me deixa muito feliz", diz o apresentador.

"E agora uma nova porta se abriu. E eu preciso te perguntar: eu posso entrar e passar o domingo na sua casa, junto com vocês?", pergunta.

