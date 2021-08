Sérgio Hondjakoff - Reprodução / Instagram

Publicado 18/08/2021 18:39 | Atualizado 18/08/2021 18:46

Responsável pelo espaço especializado em reabilitação de dependentes químicos Resulta, que virou notícia após manter os pacientes em cárcere privado e em condições precárias de alimentação, entre eles, Sérgio Hondjakoff, que interpretou o personagem Cabeção na novela 'Malhação', da Globo, Danielle do Amaral Calino recebeu ordem de prisão nesta terça-feira (17), no interior de São Paulo.

Quando o Ministério Público e a Polícia Civil desarticularam o esquema no último dia 5, o ator negou, em um primeiro momento, ser um dos resgatados, e, na sequência, confirmou que se encontrava no local, mas afirmou que tomou a atitude para proteger o filho. "Tudo que está nas redes fica lá para sempre, e menti porque não queria que ele tomasse conhecimento um dia desse fato. Peço que entendam a minha situação e me perdoem", desabafou o artista.