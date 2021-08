Simaria, Vicente e os dois filhos - Reprodução

Publicado 18/08/2021 15:10 | Atualizado 18/08/2021 19:07

Engana-se quem pensa que Simaria, da dupla com Simone, está triste com o fim de seu casamento de 14 anos. A cantora anda aliviada com saída de Vicente Escrig da sua vida. Amigos da sertaneja revelam que ela tentava salvar o casamento há um ano por conta dos dois filhos, mas nos últimos três meses a relação ficou insustentável. A maneira grosseira como Escrig começou a tratar os funcionários da casa pesou na decisão. Foi aí que ela viu que a relação não teria mais futuro.