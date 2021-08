Raffa Augusto - Reprodução

Publicado 19/08/2021 02:00

'Melhores momentos' é o nome da live que o cantor Raffa Augusto irá apresentar no próximo domingo (22) no Youtube. A transmissão será uma apresentação com ar de nostalgia, relembrando sua época de calouro no Raul Gil. Essa será uma forma de agradecer ao programa e ao seu Raul, como é chamado carinhosamente o apresentador, por terem sido fundamentais para que Raffa chegasse até esta fase que vive em sua carreira.



Raffa ainda era Rafael Augusto e tinha 13 anos, quando estreou no quadro 'Jovens Talentos'. “O Raul sempre me apoiou muito, foi um dos que mais me incentivaram no começo da minha carreira, e poder contar com ele e toda a sua equipe nesta live, é gratificante!”, contou o cantor. A apresentação será transmitida simultaneamente no canal do cantor e no do Vovô Raul, no Youtube e terá momentos que relembrarão a atração. O apresentador será Raulzinho, filho do Raul Gil, que deve entrar na live de forma remota, por conta da pandemia.