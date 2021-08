Erika Schneider - Reprodução

Erika Schneider Reprodução

Publicado 18/08/2021 20:29

Para celebrar a marca de um milhão de seguidores no Instagram, Erika Schneider publicou um vídeo nesta quarta (18). A modelo aproveitou o cenário e escolheu uma lingerie sexy branca para fazer uma sessão de fotos especial dedicada aos seus fãs. "Gratidão a cada um de vocês que me acompanham aqui! Obrigada por tanto carinho e amor! Que seja o primeiro de muitos", escreveu a loira. Erika é uma das poucas ex-bailarinas do Domingão do Faustão a ultrapassar a marca tão significativa de seguidores em uma rede social.







Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Erika Schneider (@erikaschneider)