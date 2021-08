Dany Bananinha - Reprodução

Publicado 18/08/2021 20:09

Dany Bananinha usou as redes sociais nesta quarta-feira (18) para se despedir do programa 'Caldeirão do Huck', onde trabalhou por 21 anos na Globo. A assistente de palco agradeceu por fazer parte da história do atração, que foi comandada pelo marido de Angélica e agora está nas mãos de Marcos Mion.

Nesta terça-feira (17) Luciano Huck e equipe gravaram o último programa e a partir de 5 de setembro, ele assume o 'Domingão com Huck', já que Fausto Silva trocou a Globo pela Band. Em uma publicação no Instagram, Dany compartilhou uma série de fotos ao longo dos 21 anos do programa. "Sinto uma gratidão que não cabe no peito, sinto muito orgulho de ter feito parte da história e dessa família. Guardo muito carinho e uma gratidão eterna e desejo muita felicidade. Obrigada ao público que sempre me acompanhou no Caldeirão e sempre torceu por mim", começou Dany

Na postagem, ela também deixou claro que continua na equipe do Huck e na casa. "Agora vou pro Domingo levar minha alegria. ObrigadaA a toda equipe por tudo e em especial ao @lucianohuck por eu estar a tantos anos ao seu lado no palco, obrigada pela confiança, pela oportunidade de estar aprendendo e crescendo . Te admiro e te respeito muito! Conte sempre comigo", finalizou.