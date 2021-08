Dicésar e Carlos Alberto de Nóbrega - Reprodução/Instagram

Publicado 18/08/2021 14:12

Quando a gente acha que a troca de farpas entre Gorete Milagres e Carlos Alberto de Nóbrega chegou ao fim, vem Dicesar Ferreira, do 'Big Brother Brasil 10', e traz à tona questões mal resolvidas com o apresentador de 'A Praça É Nossa', como um episódio ocorrido durante uma gravação para o dominical de Eliana e a reprovação em um teste que fez para o humorístico, deixando no ar a ideia de que ele não 'simpatiza muito com gay'.

Ao interagir com seguidores na rede social, o intérprete da drag queen Dimmy Kieer escreveu frases como "Ouvi dizer que o Carlos Alberto não consegue ficar à vontade com gay no programa, mas piada sobre gay pode, né?" e "acredito em tudo que a Filó falou", fazendo alusão ao clima pesado nos bastidores. Por último, declarou: "TV é um antro de mentiras, fofocas e egos".

Para quem não está por dentro da treta, ela começou quando Carlos Alberto afirmou, em entrevista para o canal de Rafinha Bastos no YouTube, que Milagres foi a 'pior colega' que já teve. A partir daí, a coisa degringolou. Vestida de Filó, a atriz gravou um vídeo para as redes sociais e deu a sua versão. Procurado, o ex-BBB agradeceu o contato, mas revelou que, no momento, não quer se pronunciar sobre isso, alegando ter sido 'apenas um desabafo'.