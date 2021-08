Nanna Chara - Divulgação

Nanna CharaDivulgação

Publicado 18/08/2021 12:43

A modelo e influenciadora Nanna Chara vai comemorar seu aniversário dentro do maior reality do estado de Goiás, o Influhaus. O reality começou na última segunda feira reunindo personalidades do universo digital. Influhaus incentiva a produção de conteúdo entres os influenciadores, possui uma premiação final de até R$ 100 mil.

A influenciadora, conhecida por seu trabalho realizado com crianças com doenças graves, troca de idade nesta quarta-feira (18). Segundo a assessoria, Nanna Chara busca divulgar seu projeto 'Desistir jamais' trazendo mais visibilidade e mudando a realidade de muitas crianças e famílias carentes em Goiânia e região.