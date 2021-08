Gaby Amarantos e a família - Divulgação/AryanneAlmeida

Gaby Amarantos e a famíliaDivulgação/AryanneAlmeida

Publicado 18/08/2021 19:27

Gaby Amarantos se prepara para o lançamento de um novo single: 'Amor Pra Recordar'. A canção estreia nesta quinta-feira (19) nas principais plataformas digitais e já vem acompanhada de um clipe bafônico com participação de Liniker. Além do cantor, a paraense tem no vídeo as presenças do seu filho Davi de 12 anos, sua sobrinha Ana Vitória de apenas 5 aninhos e sua irmã Gabriele Amarantos.



Para a cantora, a participação de seus familiares no clipe é uma forma de homenagem, principalmente para sua irmã que apoiou sua carreira desde o início. Com roteiro de João Monteiro, Audrey Nobrega e da própria Gaby, o videoclipe traz cenas gravadas em Belém e São Paulo. “Esse clipe é baseado na minha vida, pois se eu não tivesse contado com o apoio das mulheres da minha família para seguir a minha carreira, não teria conseguido. E também é uma homenagem a todas as mulheres ribeirinhas do Norte que lutam diariamente em busca do que acreditam e anseiam”, diz Gaby.



Outra curiosidade é o local escolhido em Belém para as gravações: o Furo do Piriquitaquara, um lugar de remanescentes africanos. “A cena do pranto da mãe, mostra uma árvore e dentro dela existem vários objetos e pertences das pessoas que vieram de outros lugares para morar ali, pessoas da comunidade. Ela acabou virando um santuário e decidimos gravar nela por conta desse significado”, explica a cantora.



'Amor Pra Recordar' faz parte do álbum 'Purakê', com previsão para lançamento no dia 2 de setembro. O trabalho vem após quase 10 anos do sucesso de 'Treme', de 2012. O álbum recebe esse nome fazendo alusão a um peixe elétrico pré-histórico da Amazônia, cuja voltagem chega a 860 volts, enfatizando a eletricidade natural que a cantora considera uma característica de toda sua força e representatividade como mulher e cantora brasileira.