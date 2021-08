Após 14 anos, Simaria anuncia a separação - Reprodução/Instagram

Publicado 16/08/2021 13:23 | Atualizado 16/08/2021 15:18

A cantora Simaria, da dupla com Simone, usou a internet na tarde desta segunda (16) para confirmar o término do seu casamento com o espanhol Vicente Escrig, que durou 14 anos.

"Meus amores, antes que a notícia vaze, eu mesma vou falar pra vocês! Comunico a todos que o meu relacionamento com Vicente chegou ao fim. Foi uma decisão pensada, com muita clareza. Tivemos momentos lindos juntos, dois filhos maravilhosos, que são as nossas maiores riquezas. Peço a Deus que o Vicente seja muito feliz, pois ele merece. Quero agradecer desde já o apoio de todos. Pretendo, a partir de agora, ser ainda mais feliz, mesmo sem o homem que amei muito um dia. Aproveito para tranquilizar os meus fãs e dizer que estou bem. Toda mudança que acontece para melhor será sempre bem-vinda! Vamos continuar escrevendo as nossas vidas, com lindas histórias, independentemente de estarmos juntos, ou não", disse em uma publicação no Instagram.



Entre os comentários, não faltaram palavras de compreensão e carinho, como: "Passada, chocada", "que tristeza. Que Deus esteja ao seu lado nesse momento" e "desejo toda felicidade a vocês, juntos ou separados".