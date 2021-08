Bruno Salomão ganha parabéns de amigos - Divulgação

Bruno Salomão ganha parabéns de amigos Divulgação

Publicado 16/08/2021 12:06 | Atualizado 16/08/2021 12:58

Vice-campeão do 'Power Couple Brasil', ao lado de Deborah Albuquerque, Bruno Salomão comemorou seus 46 anos em casa, de um jeito intimista e cumprindo todos os protocolos da Covid-19. "Esse ano não teve festa porque ainda estamos no meio da luta contra essa pandemia, e, como médico, tenho a obrigação de ter responsabilidade com a saúde da minha família, amigos e pacientes. A boa notícia é que estamos avançando na vacinação, e isso nos traz a esperança de que dias melhores virão. Então, teve um gostinho de final feliz para todos, comemoração dupla!", disse o rapaz.