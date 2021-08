Luciana Gimenez - Divulgação

Publicado 16/08/2021 05:00

Na última sexta-feira, Luciana Gimenez esteve na RedeTV! gravando o piloto de seu novo programa na emissora, o 'Operação Cupido'. De acordo com o que foi divulgado pela RedeTV!, a nova atração deve estrear no mês que vem. Quem assistiu as filmagens garante que a apresentadora estava muito animada, apesar de ter gravado febril por conta de uma sinusite.



No entanto, o problema de saúde em nada abalou a comandante do programa, que cumpriu com as mais de duas horas de filmagens. A atração foi gravada com figurantes da RedeTV!, e para que os trabalhos fossem possíveis, a emissora cumpriu com um rigoroso protocolo contra a Covid-19.