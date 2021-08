Luan Santana e Jade Magalhães - Ag. News

Publicado 15/08/2021 12:51 | Atualizado 15/08/2021 12:56

Muita gente percebeu que Luan Santana e a ex-noiva, Jade Magalhães, estiveram no mesmo restaurante neste fim de semana. Mas pra quem está em polvorosa especulando uma possível reconciliação dos dois, a coluna lamenta informar que eles marcaram presença no badalado Bar dos Arcos em dias diferentes. Luan esteve no estabelecimento na última sexta-feira, acompanhado por uma moça, a irmã Bruna Santana e mais um casal de amigos. Jade, por sua vez, esteve no local neste sábado (14).

E na sexta, enquanto Luan estava no Bar dos Arcos, Jade estava num novo espaço que abriu em São Paulo chamado Tuy Bar. Já no sábado, enquanto ela esteve no Bar dos Arcos foi a vez de Luan ir conhecer o Tuy Bar. Pelo visto, o promoter Aislan Caires, responsável por convidar o ex-casal, montou uma logística e tanto para que eles não se esbarrassem nos dois locais…