Publicado 15/08/2021 09:28 | Atualizado 15/08/2021 09:30

A influenciadora Sammy foi até os stories do Instagram, na noite deste sábado (14), para mostrar que estava aos prantos após ver na TV a prévia de algumas imagens da suposta traição de Pyong no reality 'Ilha Record'. O programa exibiu uma chamada do momento em que o hipnólogo se deita na mesma cama que a participante Antonela Avellaneda.

Sammy lamentou não saber lidar com a dor que está sentindo e o medo que tem da repercussão negativa da postura do ex na atração afetar o filho Jake. Mas ela acabou apagando o desabafo logo em seguida. "Não existem palavras para descrever o quanto eu quero passar por isso. Eu não sei o que fazer para o meu filho não sentir minha dor. Não sei como isso vai afetá-lo no futuro. Sinto muito, filho. Do mais profundo da minha alma e do meu coração. Eu daria a minha vida para você ser a pessoa mais feliz do mundo", disse.



Após o fim das gravações do 'Ilha Record', Sammy chegou a defender Pyong dos boatos de que ele a teria traído com Antonela e disse que o marido foi "tentado pelo diabo, mas resistiu". Mas antes da estreia do reality, a Record exibiu um spoiler que mostrava a suposta traição. Foi então que Sammy decidiu terminar o casamento com Pyong e saiu com o filho da casa onde vivia com o ex-BBB. Depois disso, ela já foi vista em público com o ex, mas explicou que eles vão manter contato por conta do filho Jake.