Diego Cavalieri comemora aniversário do filho ao lado da ex e da atual - Reprodução internet

Publicado 16/08/2021 05:00

Jogador do Botafogo, Diego Cavalieri mostrou que maturidade dentro do relacionamento dele com a nova namorada, a jogadora de vôlei Lara Nobre, tem de sobra. O craque comemorou recentemente o aniversário de 10 anos do filho Enzo Cavalieri, fruto do casamento com a ex-mulher, a influenciadora Dany Grecco, de quem até hoje é grande amigo. Na hora do parabéns, o atleta aparece bem no meio da ex e da atual, mostrando que todos se dão muito bem obrigada!