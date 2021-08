Mônica Martelli - Reprodução / Instagram

Publicado 16/08/2021 05:00

O novo programa sobre relacionamentos que seria apresentado por Mônica Martelli no GNT foi suspenso. A equipe da atração, que já estava completa, foi desmantelada na semana passada. Nos bastidores do canal, comenta-se que ninguém sabe ao certo o motivo da suspensão, mas suspeita-se que tenha a ver com a ida de Susana Garcia, irmã da Mônica, para o 'Domingão' que será apresentado por Luciano Huck, afinal, Mônica não costuma fazer nada sem a irmã.