Manu Gavassi escreveu um texto poético e para lá de apaixonadoReprodução/Instagram

Publicado 16/08/2021 13:50 | Atualizado 16/08/2021 13:57

A atriz e cantora Manu Gavassi usou o Instagram para se declarar ao namorado, o modelo Jullio Reis, da Mega Model Brasil, que completou mais um ano de vida neste dia 15. Para quem não se lembra, esta colunista que vos escreve foi a primeira a noticiar o affair entre os dois no dia 25 de maio.

"Eu quero pra sempre ver seus olhos de desenho da Pixar brilharem. Quero pra sempre ser sua melhor amiga, sua família e seu amor. Quero cafés da manhã elaborados e nossos hábitos de gente velha. Quero red dead redemption, saber do seu dia e chorar no seu colo. Quero pra sempre seu macarrão com molho vermelho e depois quero repetir só pra mostrar que você tá certo em fazer muito. Quero sua luz nos meus dias, se misturando com a minha de um jeito que só ela sabe. Quero você. Quero você feliz. Pra sempre. E se eu, mera mortal, tentar explicar o quanto te amo, falharei miseravelmente… Então me contento em sentir e em desejar que todo mundo seja capaz de viver um amor assim. Feliz aniversário, meu amor. Tô aqui pra sempre", derreteu-se a ex-BBB.