Casa em Santa Teresa serve de cenário para 'Um Lugar ao Sol'Reprodução

Publicado 19/08/2021 05:00

As gravações de 'Um Lugar ao Sol', próxima novela inédita do horário nobre da Globo, escrita por Lícia Manzo e protagonizada por Cauã Reymond, seguem a todo vapor. Uma das locações é a casa da família Monteiro de Carvalho, que está entre as mais tradicionais do Rio, situada em Santa Teresa. Porém, a escolha não se deu por acaso do imóvel de 83 mil metros quadrados. Dizem que o que pesou foi seu aspecto romântico e sentimentalista da construção. Um exemplo disso é que eles gravaram nesta semana as cenas do casamento de Bárbara, personagem vivida por Alinne Moraes. Vale destacar que a sucessora do compacto especial de 'Império' deve estrear no mês de outubro.