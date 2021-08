Zezé Di Camargo - Reprodução

Zezé Di CamargoReprodução

Publicado 19/08/2021 18:55 | Atualizado 19/08/2021 19:06

Calma, minha gente! A dupla Zezé Di Camargo e Luciano continua firme e forte, mas o filho mais velho de seu Francisco e dona Helena está com um projeto solo para ser lançado nesta sexta-feira (20). 'Rústico' é o nome do novo trabalho do cantor que decidiu voltar às origens.

“Por conta do isolamento social, provocado pela pandemia, eu me instalei na minha fazenda em Araguapaz (GO), onde criei e desenvolvi 'Rústico', que resgata ainda mais a minha essência de homem do campo, do amante das rimas e das noites enluaradas. Eu não só declamei, como até profetizei em um poema que escrevi há alguns anos: ‘Nasci numa casa branca, fincada num pé de serra, onde canta os passarinhos e é mais bela a primavera. Sou da terra onde o mato fica verde o ano inteiro, sou do estado que pulsa o coração do brasileiro... Sou menino viajante em busca de algo mais, mas um dia eu volto e planto os meus sonhos em Goiás’. É bem assim: plantar os sonhos na minha terra”, contou Zezé Di Camargo.

Publicidade

'Vou Ter que Tomar Uma' é a primeira canção a ser lançada do EP com cinco faixas e também clipes, que estarão nas plataformas digitais, no canal do artista no Youtube e em todas as rádios do Brasil. Vale lembrar que a dupla Zezé Di Camargo e Luciano volta a agende de shows no próximo dia 4 de setembro, no Espaço Américas, em São Paulo.