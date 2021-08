Maria Joana - Reprodução

Publicado 19/08/2021

Depois que fraturou a tíbia e até precisou passar por uma cirurgia, Maria Joana agradeceu as mensagens recebidas desejando pronta recuperação. A atriz também lamentou ter abrir mão de participar da última semifinal da 'Super Dança dos Famosos'. "Eu e minha nova 'parceira' estamos passando aqui, para agradecer a todas as mensagens de carinho e orações que tenho recebido desde o dia que me lesionei. Estou bem, graças a Deus! Em breve volto para dar mais notícias para vocês que estão sendo fundamentais para que eu continue firme!", escreveu ela na legendas das imagens.



Maria Joana se machucou durante uma queda em um encontro com uma amiga em São Paulo. Na empolgação de matar a saudade da amiga, uma pulou em cima da outra e as duas caíram no chão A amiga caiu em cima da Maria, que quebrou a tíbia e teve que fazer uma cirurgia porque o médico achou que não era legal deixar calcificar naturalmente.