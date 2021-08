Agripino Magalhães e Sikêra Júnior - Reprodução/Montagem

Publicado 20/08/2021 05:00

Depois de entrar com uma ação contra Sikêra JR na Justiça de São Paulo, ativista da comunidade LGBTQIA, Agripino Magalhães, decidiu mover mais um processo contra o apresentador da RedeTV! no estado do Amazonas. Ele pede também R$ 100 mil de difamação, calúnia e lgbtifobia.



O imbróglio envolvendo Sikêra e Agripino, que é suplente de deputado estadual por São Paulo, vem desde 2020 depois de uma sequência de falas consideradas preconceituosas do apresentador do Alerta Nacional no ar. Em maio deste ano, o ativista denunciou âncora por tê-lo chamado de 'suplente de baitola', 'ventão', 'vagabundo' e 'giletão'.