Zé Felipe durante a entrevista no PodpahReprodução

Publicado 19/08/2021 21:57

Zé Felipe tem a boca meio solta e nesta quinta-feira (19), ele entrou em uma polêmica ao comentar sobre o furação que está passando por Cancún, no México e é lá que alguns artistas e influenciadores digitais brasileiros escolheram para curtirem as férias. Ao ser questionado sobre o episódio, o filho de Leonardo soltou o verbo. “Eu acho que tem uns três lá que o furacão podia carregar. É só para dar uma passeada, ver Cancún por cima que é bonito que só uma por**. Só para dar um tour por cima do furacão, andar de furacão é chique, poucas pessoas andam. A galera de Londrina se quiser dar uma volta de furacão...”.

Vale lembrar que o sertanejo Zé Neto, a atriz Thaila Ayla e os influenciadores Lucas Rangel, Alvxaro, Camila Loures e Pedro Rezende, ex-namorado de Virgínia e natural de Londrina. Zé Felipe ainda assumiu na entrevista ao podcast Podpah que não topava muito o “pessoal de Londrina”. “Não gosto muito deles, não. Desejo tudo de melhor, que Deus abençoe, que prospere muito, mas não gosto, não. Não desejo mal, mas não gosto”, disse.





iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/r_2NKKzBA88" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen>