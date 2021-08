Myriam Rios - Reprodução

Myriam RiosReprodução

Publicado 19/08/2021 21:22

Myriam Rios usou as redes sociais na noite desta quinta-feira (19) para avisar aos seus seguidores que a cirurgia na cabeça foi um sucesso. A atriz, de 62 anos, passou por uma cirurgia de retirada de um implante coclear, um dispositivo eletrônico que ela usava contra a surdez. Recentemente, ela revelou que vinha enfrentando problemas com a audição nos últimos dez anos e que tinha ficado surda dos dois ouvidos por conta deum fator genético.



"Eu fiquei surda. Eu não ouço passarinho cantando, não ouço o barulho da chuva. Isso me incomoda. Eu não ouço nada. Eu ouço a minha voz. Eu estou ouvindo a minha voz, por exemplo", explicou ela que usava próteses auriculares, mas como parou de funcionar e os médicos que acompanham a atriz optaram por ela usar um aparelho externo para surdez.

"Gente, muito obrigada pelas orações, pelas mensagens carinhosas e pelo apoio, carinho e respeito. A cirurgia foi excelente, um sucesso. Foram quase quatro horas de cirurgia e está tudo bem", contou ainda no quarto do Hospital São Luiz Rede D'Or, em São Paulo.

Publicidade







Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por MYRIAN RIOS (@myrianrios)