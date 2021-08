Felipe Neto e Thiago Gagliasso - Reprodução/Instagram

Publicado 20/08/2021 08:32

Ferrenho defensor do presidente da República, Thiago Gagliasso segue 'tretando' com Felipe Neto. Bastou o empresário e influenciador digital publicar um post dizendo que 'saiu pesquisa, e o Bolsonaro perderia até pro Los Hermanos no segundo turno', para o caçula dos Gagliasso compartilhar a mensagem e dar uma provocada.

"Faz o seguinte então, vai às ruas e pergunta pro povo, fale com pessoas, com o trabalhador que precisa levar o pão pra dentro de casa e passou perrengue com lockdown, sai da bolha, amigão. Sai de trás da tela, e cuidado para não pegar Covid em casa", disse, referindo-se ao anúncio do youtuber de que testou positivo para a doença.

No último dia 11, Felipe usou a sua conta oficial do Twitter para dizer aos seguidores que a sua única quebra de isolamento, desde dezembro, foi para tomar a primeira dose da vacina. "Infelizmente, o vírus chega por todos os lugares", declarou.