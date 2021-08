Marcello Antony - Reprodução/Instagram

Publicado 20/08/2021 10:53

Dias antes de a Polícia Civil do Distrito Federal concluir as investigações do caso da deputada federal Joice Hasselmann (PSL-SP), no sentido de 'queda da própria altura', possivelmente decorrente dos efeitos de remédio para dormir, o ator Marcello Antony foi visto dando as caras nos comentários da reconstituição feita pelos youtubers Augusto Pacheco, Bismark Fugazza e Paulo Souza, do canal de humor Hipócritas.

"Rindo até 2026! Essa mulher é surreal", escreveu o ex-galã da Globo. O 'surrealismo' a que se referiu foi sobre o episódio ocorrido na madrugada de 18 de julho, quando a parlamentar acordou com marcas de sangue no chão do apartamento onde mora, em Brasília, mas não se lembrava do que tinha acontecido.