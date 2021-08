Maiara e Fernando - Reprodução do Instagram

Com a flexibilização da quarentena do coronavírus, Fernando e Sorocaba embarcaram para uma nova turnê norte-americana, que começa nesta sexta (21) em Orlando, passa por Boston, Miami, Danbury e se encerra em San Francisco no dia 29. Até aí, tudo bem!

Porém, o que está intrigando alguns fãs é o fato de Fernando Zor mal ter pisado os pés por lá e ir para uma balada na Mynt Lounge, levantando, mais uma vez, as suspeitas de estar separado de Maiara, do duo com Maraísa. Aliás, uma pessoa do seu círculo de amizade o marcou nos stories do Instagram, e ele permaneceu no local mesmo após Sorocaba ter sido filmado indo embora.

A fim de confirmar a informação, entramos em contato tanto com a assessoria de Zor quanto com a de Maiara, e as duas tiveram respostas parecidas, de que continuam juntos, sim.