Planeta Terra - Reprodução de Internet

Planeta TerraReprodução de Internet

Publicado 14/08/2021 06:00

ÁRIES



Desapegue dos seus bens em casa. Se livre do que não precisa mais. Atração por colega pode aumentar e vai ser difícil fugir da paixão.



TOURO



Publicidade

Invista na troca de ideias com os colegas. Reveja alguns planos e ceda um pouco, se necessário. A união ganha mais força e ótima sintonia.



GÊMEOS



Ótima fase com a família. Vai ter conversas importantes com os parentes. Se organize bem no trabalho. Forte atração por um conhecido pode pintar.



CÂNCER



Publicidade

Seja criativa e aumente a sua produtividade. Retome o contato com as pessoas queridas, mesmo que virtualmente. A paixão esquenta a relação.



LEÃO



Empreenda de casa mesmo. Demonstre a sua iniciativa no trabalho. Conclua aquelas tarefas mais complexas. Na vida em casal, tente esquecer as mágoas.



VIRGEM



Publicidade

Apresente as suas ideias aos chefes. Pode se destacar e fechar ótimos acordos. Na relação com o parceiro, surpreenda com atitudes sedutoras.



LIBRA



Seja criativa e incremente a sua renda. Controle o cartão de crédito e se livre das dívidas. Realize as suas fantasias mais secretas na conquista.



ESCORPIÃO



Publicidade

Foque no trabalho em equipe. Só não seja autoritária demais com os outros. Ouça conselhos e absorva. No relacionamento, vai ter muito amor.



SAGITÁRIO



Persiga os seus objetivos com discrição. Caso contrário, pode despertar inveja e ser alvo de fofocas. Se estiver solteira, um romance vai pintar.



CAPRICÓRNIO



Publicidade

Invista nos estudos e abra novas portas na sua vida. Coloque o papo em dia com os amigos. Na vida a dois, você vai estar do lado de quem ama.



AQUÁRIO



Cumpra as suas tarefas com dedicação. Pode dar uma guinada na carreira e evoluir profissionalmente. Pode encantar alguém muito especial na paquera.



PEIXES



Publicidade

Estude em grupo e seja mais produtiva. Pode sentir muita saudade de alguém que mora longe. Retome o contato. Muita paixão e sedução na vida em casal.