Publicado 13/08/2021 14:21 | Atualizado 13/08/2021 14:35

Rio - A sexta-feira 13 é uma das datas mais comentadas do ano. Popularmente conhecida como sinônimo de mau agouro e de azar, neste ano cai justamente em agosto, um mês que é mal visto pelos supersticiosos. No entanto, a oraculista Tati Sebenello revela que as crendices sobre o dia estão relacionadas ao 13, por ser um número fora da curva dentro das crenças. Ela lembra que existem países, como Portugal, que celebram com alegria e boas energias.

Algumas pessoas têm medo, outras acreditam que a data tem uma energia especial e boa. Segundo Tati Sebenello, o simbolismo da sexta-feira 13 está presente em vários mitos e crenças e, por isso, não existe uma única explicação. “Na Mitologia Nórdica, Odin convocou 12 deuses para uma reunião, mas não chamou Loki, a divindade da trapaça, do fogo e da discórdia. Então, ele, sendo a 13ª pessoa no evento, causou uma imensa bagunça, que terminou na morte de um dos convidados. No Cristianismo, a última ceia contou com a presença de 12 discípulos e Jesus, que, no dia seguinte, em uma sexta-feira, foi morto, o que aumentou essa energia associada ao mal em relação ao número. O 13º livro do Apocalipse na Bíblia é onde está escrito sobre a criatura que vai combater os princípios de Deus. Já o zodíaco tem 12 signos e, também, em um ano existem 12 meses. Além disso, acredita-se que Caim matou Abel em uma sexta-feira e, também, que Adão e Eva comeram o fruto proibido nesse dia da semana.”De acordo com Sebenello, a sexta-feira 13 não é um mau presságio na Numerologia. “O 13 não é considerado um número ruim, ele é neutro. O 1 simboliza o pioneirismo, a coragem e a iniciativa. Já o 3 rege o otimismo, a confiança e a comunicação. A soma dos dois (1 + 3) resulta no 4, que é engessado, não gosta de correr riscos. Ou seja, é como se 1 e 3, que são ligados à liberdade, fossem colocados em uma caixa. Por isso, dá uma sensação de que as energias das coisas podem ficar demoradas.”Quanto às crenças que são atribuídas à data, a oraculista revela que não é preciso ficar preocupado ou com medo. “As pessoas criam barreiras que vêm, provavelmente, da criação cristã. A não ser, é claro, os que realmente acreditam e seguem os simbolismos por trás do acontecimento. Agora, não se deve entrar na neura que a sexta-feira 13 dá azar. Também é importante lembrar que não se deve maltratar gatinho preto na rua achando que ele é culpado de alguma coisa.”Tati Sebenello explica que, como a energia da lua crescente já está sendo sentida nesta sexta-feira, rituais para prosperidade são propícios para esta data. Para isso serão necessários:8 moedas douradas, de preferência de 1 real8 folhas de louros frescos, mas pode ser seco desde que estejam inteiras8 cravos-da-índia8 paus de canelaMel1 punhado de canela em pó1 incenso1 vela amarela“Em um lugar silencioso da sua casa, pegue uma vela amarela e unte com mel e canela em pó. Acenda essa vela em um pires branco. Coloque no pires as folhas de louro, as moedas e os paus de canela dispostos em círculo. Conforme estiver pondo os materiais, pense os pedidos mentalizando que eles já estão dando certo. Quando a vela terminar de queimar, pegue uma das moedas e guarde. As outras doe para alguém que esteja precisando de prosperidade. Quanto aos outros ingredientes, deixe em um lugar de natureza, com muito respeito, que não cause danos para o meio ambiente, pedindo que os elementares disperse as energias do ritual”, sugere.