Planeta Terra - Reprodução de Internet

Publicado 12/08/2021 06:00

ÁRIES



Invista em oportunidades de trabalho. Pode encontrar uma vaga que procura ou trabalhar com quem deseja. No amor, muito diálogo e compreensão.



TOURO



Vai conseguir concluir até as tarefas mais complexas. O seu esforço pode ser recompensado. No terreno da paixão, há chance de se envolver com colega.



GÊMEOS



Faça uma reforma em casa. Mudar de emprego pode te fazer muito bem. Quem já vive uma relação séria vai sentir ainda mais firmeza na união.



CÂNCER



Pode formar parceria com um colega. Se organizem e trabalhem em conjunto. Tome a iniciativa e se declare para a sua paquera.



LEÃO



Uma pessoa mais experiente vai te ensinar bastante. Adote uma postura determinada e adquira uma bufunfa. Seja menos possessiva na vida a dois.



VIRGEM



Se esforce para alcançar os seus objetivos e seja criativa. Até mesmo um segundo emprego pode surgir. Muita paixão com o seu bem no relacionamento.



LIBRA



A Lua renova suas habilidades. Redobre a sua perseverança e corra atrás dos seus objetivos. Se renda aos desejos e seduza o companheiro.



ESCORPIÃO



Pode querer se isolar mais hoje. O seu rendimento aumenta em ambientes tranquilos. Chances de se envolver com alguém da turma são altas.



SAGITÁRIO



Você vai olhar para o futuro. Lute por mais reconhecimento e segurança para o seu coração. Na união, fase de muita amizade.



CAPRICÓRNIO



Tente garantir uma vida melhor. Batalhe por um aumento de salário e siga alguns exemplos de sucesso no trabalho. Faça planos com o seu amor.



AQUÁRIO



Melhore o seu currículo hoje. Pode iniciar um curso de especialização. Escute conselhos de pessoas mais sensatas. Seja criativa na cama com o parceiro.



PEIXES



Encare os problemas que estão te fazendo mal. Conte com ajuda para enfrentar os seus desafios. O momento é de muita positividade no romance.