Júpiter - Reprodução de Internet

JúpiterReprodução de Internet

Publicado 11/08/2021 06:00

ÁRIES



Organize o seu tempo. Seja inovadora e pense em formas de concluir mais rápido as suas tarefas. Uma boa sintonia com amigo pode render um romance.



TOURO



Publicidade

A Lua realça a sua simpatia com colegas e clientes. Pode fortalecer laços e conquistar negócios. Declare o seu amor e carinho na relação.



GÊMEOS



Absorva o conhecimento de pessoas mais sábias. Inicie novos cursos. O relacionamento com a família melhora bastante. Na vida a dois, as conversas vão render.



CÂNCER



Publicidade

Um dinheiro a mais pode marcar o seu dia. Utilize o valor para quitar algumas dívidas. Papos descontraídos vão estimular as paqueras.



LEÃO



Trabalhar em conjunto com colegas pode gerar resultados. Só tome cuidado para não ser inflexível demais. No romance, valorize o seu par.



VIRGEM



Publicidade

Demonstre o seu bom gosto. No fim da tarde, pode faturar uma grana extra com sorteios. Ótima sintonia e muita diversão no relacionamento.



LIBRA



Você vai ter muita facilidade com as pessoas. Mas o trabalho te desgasta e só melhora em ambientes calmos. Compartilha seus sonhos na vida em casal.



ESCORPIÃO



Publicidade

Troque muitas ideias com colegas. Pode convencer os familiares a te ajudarem em seus objetivos. Há grande chance de romance com amigo.



SAGITÁRIO



Seja mais ambiciosa nos estudos. Invista em cursos virtuais. Se aproxime de pessoas experientes e compartilhe sonhos com o parceiro.



CAPRICÓRNIO



Publicidade

A saudade de pessoas próximas pode surgir. Faça chamadas de vídeo e fortaleça seus vínculos. O astral vai estar ótimo na união.



AQUÁRIO



Evite relações que não te fazem bem. Se livre de objetos que você não precisa mais. Pode se envolver com uma pessoa comprometida.



PEIXES



Publicidade

Fortaleça o relacionamento com o parceiro. Vai ser capaz de se dar bem nas parcerias profissionais. Procure dar mais atenção à sua saúde.