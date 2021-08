Sistema Solar - Reprodução de Internet

Publicado 04/08/2021 06:00 | Atualizado 04/08/2021 16:26

ÁRIES



Tome cuidado com os gastos. Pode se envolver com fofocas e se prejudicar. As paqueras podem esquentar, inclusive com algum amigo.

TOURO



Tente ser paciente. Pode evitar fortes brigas com familiares e colegas. Há chance de conquistar um aumento. Converse bastante com o parceiro.



GÊMEOS



Ótimo dia para se comunicar. Vai arrasar com a sua simpatia. Só tome cuidado para não revelar segredos. Procure alguém parecido com você na paquera.



CÂNCER



Ideias criativas vão render uma bufunfa. Alie informação e intuição para se dar bem nos negócios. Uma atração proibida pode animar o seu coração.



LEÃO



Defenda suas opiniões com determinação. Só tome cuidado para não bater de frente com os chefes. O momento é promissor para oficializar um romance.



VIRGEM



Você vai ter dificuldades para se concentrar. Deixe tarefas mais complexas para outro dia. Valorize o companheirismo na união.



LIBRA



Tenha cautela com as suas palavras. Diminua o ritmo no trabalho e finalize as suas tarefas com atenção. As afinidades se destacam na conquista.



ESCORPIÃO



Tenha bom senso para não gerar rusgas no trabalho. Procure não gastar mais do que pode. Valorize as afinidades e seduza na relação.



SAGITÁRIO



Pode sofrer com dificuldades na comunicação hoje. Pergunte e não fique com dúvidas nos estudos e na profissão. Fortaleça a união com seu bem.



CAPRICÓRNIO



Fofocas vão te chatear. Tome cuidado com o que diz e não dê tanta importância para a opinião alheia. Aposte em boas conversas na vida em casal.



AQUÁRIO



Não seja impaciente com a família. O diálogo acalma os nervos. Corte gastos excessivos. Esbanje simpatia e arrase demais na conquista.



PEIXES



O clima em família pode pesar. Talvez sinta que alguém está te escondendo algo. Não adie cuidados com a sua saúde. Seduza o par.