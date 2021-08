Olho grego - Reprodução de Internet

03/08/2021

Rio - As simpatias ajudam a fortalecer a limpeza espiritual e a afastar as más energias, assim, abrem os caminhos para o bom andamento da vida. A inveja é o sentimento que gera o desejo de ter exatamente aquilo que o outro tem. Quer saber como se livrar do mais renegado pecado capital? Veja os ritual!

Simpatia para eliminar a inveja



Na manhã de um domingo, escreva em um papel o primeiro versículo do Salmo 33, que é considerado a prece da purificação. “Cantem de alegria ao Senhor, vocês que são justos; aos que são retos fica bem louvá-lo.” Pague o papel e coloque atrás da porta. Acenda um incenso de arruda para purificar a casa.