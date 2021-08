Sistema Solar - Reprodução de Internet

Publicado 02/08/2021 06:00

ÁRIES



A semana começa com muito trabalho coletivo. Divida as suas tarefas e tenha cautela com a franqueza. Na vida a dois, muito romantismo e sedução.



TOURO



Se dedique bastante no trabalho. Pode tomar decisões importantes para o lar. A paixão esquenta o clima na conquista e gera novidades.



GÊMEOS



Utilize o seu convencimento para conquistar clientes. Também pode se aproximar dos chefes. Um namoro à distância pode exigir ajustes.



CÂNCER



Persiga os seus objetivos com determinação. Conselhos de pessoas experientes podem te ajudar. Quebre a rotina na intimidade com o companheiro.



LEÃO



Se una aos colegas do trabalho. Tenha jogo de cintura para atingir as suas metas. Um forte ciúme do amigo pode ser sinal de paixão.



VIRGEM



Seja disciplinada na sua carreira, mas evite assumir tarefas demais, pois pode prejudicar a sua saúde. Ousadia e sedução te garantem no romance.



LIBRA



Inove e se aperfeiçoe profissionalmente. Seus amigos podem te ajudar bastante hoje. Realize as suas fantasias mais intensas no relacionamento.



ESCORPIÃO



Seja flexível e se adapte aos desafios. Algum conflito pode rolar no serviço e vai exigir calma. Planeje o futuro com o seu companheiro.



SAGITÁRIO



Trabalhe em conjunto com os seus colegas. Não tente impor as suas vontades e converse bastante. Pode conquistar uma paixão que mora longe.



CAPRICÓRNIO



Você vai ter muita ambição para crescer no trabalho. Persiga os seus objetivos. Pode pintar um dinheiro inesperado. Invista energia na intimidade.



AQUÁRIO



Contagie aqueles ao seu redor. Utilize a sua criatividade para concluir tarefas. Reforce o companheirismo na vida a dois.



PEIXES



A disciplina te ajuda a cumprir os seus planos. Evite ser muito autoritária em trabalhos em equipe. Redobre a cautela com brigas na relação com o par.