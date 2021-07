Estrelas - NASA

EstrelasNASA

Publicado 27/07/2021 06:00

ÁRIES



Suas emoções correm o risco de ficar instáveis. Trabalhar mais afastado das pessoas deve ser melhor. Com o mozão, tende a impor suas ideias.



TOURO



Conte com a ajuda de um amigo para atingir seus objetivos. Tende a fazer bons contatos com os familiares. Relação a distância tem tudo para dar bom.



GÊMEOS



Sua vida profissional está em destaque. Há sinal de mudanças na carreira ou de cargo. Se está na pista, você deve ficar popular e mandar bem no lero-lero.



CÂNCER



O seu signo estará mais criativo, inspirado e sábio. Vai se aproximar de gente com quem tem afinidades. O romance pode ficar mais íntimo e profundo.



LEÃO



Se depender dos astros, devem rolar transformações no seu dia. Há sinal de instabilidades emocionais. Romance com chefe vai ser um sucesso.



VIRGEM



Pode se aproximar de pessoas sonhadoras. Tende a ficar mais sensível às necessidades dos outros. Os sentimentos se aprofundam com o amor.



LIBRA



Os astros indicam que você tende a se esforçar no serviço. O seu humor pode afetar a saúde. Tome cuidado. Na vida a dois, curta demais com o par.



ESCORPIÃO



Deve tratar todo mundo bem hoje. Aproveite que a sorte está do seu lado e faça uma aposta. A sua lábia te ajuda a fisgar a paquera.



SAGITÁRIO



Vai ter muita inspiração para concluir as suas tarefas. Há chance de recordar o passado. No romance, você e o par podem melhorar o orçamento doméstico.



CAPRICÓRNIO



Deve ficar mais compreensiva ao se comunicar. Mas pode se expressar de maneira confusa. Há boas chances de atrair uma paquera com o seu charme.



AQUÁRIO



Pode ganhar uma graninha trabalhando no comércio. Só tenha cautela com gastos porque talvez fature menos do que espera. Há risco de tretas na união.



PEIXES



Os astros fortalecem a sua intuição. Conte com a ajuda do seu sexto sentido e defina o seu melhor caminho. Uma amizade pode virar romance.