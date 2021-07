Sol - AFP PHOTO /SOLAR ORBITER/EUI/ESA/NASA

Publicado 26/07/2021 15:20

Rio - O Sol voltou à sua morada ao ingressar em Leão na quinta-feira. A astróloga Marianna Muricy (@mariannamuricy) conta que o período é interessante para os esportes, para os cuidados com as crianças e, também, com a espiritualidade. O mês leonino pede uma conexão com aquilo que dá prazer, não apenas na materialidade.

Segundo Marianna, neste período é importante cuidar da espiritualidade, trabalhar no que é dotado de valor e buscar limpar a visão para poder ver mais a frente. “O ingresso do Sol em Leão marca o ápice do verão para o Hemisfério Norte e do inverno para o Hemisfério Sul. É o astro-rei no máximo de seu poder e vigor. Neste signo, ele está brilhante, honroso e corajoso, nos lembra daquilo que é mais valioso em nós, do que tem mais importância.”A astróloga revela que ao ingressar em Leão, o Sol chega também à casa 5 do mapa do Ingresso do Sol em Áries, setor naturalmente relacionado às crianças, competições desportivas e prazeres. “Não à toa vemos as Olimpíadas começarem do outro lado do mundo. A participação do Brasil nos esportes vai ser bastante relevante e a possibilidade dos atletas trazerem medalhas de volta para casa é muito grande. Nesse mês também podemos ver a reabertura das escolas sendo debatida para depois tornar a medida efetiva”.