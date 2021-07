Rio - 05/06/2020 - Covid-19. - LUA CHEIA - Rio de Janeiro, Brasil. Foto: Daniel Castelo Branco - Daniel Castelo Branco

Rio - 05/06/2020 - Covid-19. - LUA CHEIA - Rio de Janeiro, Brasil. Foto: Daniel Castelo BrancoDaniel Castelo Branco

Publicado 23/07/2021 16:10

Rio - A lunação de Câncer, que começou em 9 de julho, chega ao ápice nesta sexta-feira. A astróloga e cartomante Isabela Morais (@desalinhoanacronico) explica que, como o Sol já está em Leão, a lua cheia desta segunda metade do ciclo lunar vai ocorrer em Aquário. O período, que teve como ponto de partida a lua nova no final da Copa América, chega na fase cheia na abertura dos jogos olímpicos de Tóquio.

A astróloga conta que, de um lado, o astro-rei está domiciliado em Leão, com substância, trazendo à tona o que é visto e reconhecido. Do outro, a lua está em Aquário, um signo misterioso, de natureza saturnina, dando ênfase naquilo que vem dos bastidores. Assim como na Copa América, as olimpíadas começaram oficialmente nos eixos 5 e 11, que tem como destaque o entretenimento individual associado ao coletivo. “O grande protagonista dessa lunação é o Douglas Souza, jogador da seleção brasileira de vôlei. Acredito que ele seja o grande simbolismo da lua cheia, por ser uma pessoa que virou uma estrela, a partir da própria simplicidade.”Além dos eventos esportivos, Isabela diz que essa lunação também coloca em evidência a vacinação. "Júpiter ainda está em Peixes e, com isso, mostra que a vacinação é necessária não só para o prazer e felicidade individual, mas por ser uma conexão com o coletivo, com a esperança, com a preservação de uma comunidade. Então, se vacine e se cuide! Continue usando máscara e mantendo o distanciamento social.”Com Vênus posicionado em Virgem, as questões voltadas às parcerias estão em destaque. ”Vênus, a senhora dos enlaces, está em ‘queda’. As questões de relacionamento estão afloradas. Rever os alinhamentos, ser mais criterioso com os acordos e relações é uma pedida interessante para a segunda metade da lunação.”