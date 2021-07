Tarot - Reprodução de Internet

TarotReprodução de Internet

Publicado 22/07/2021 12:05

Rio - O Sol saiu de Câncer e começou a jornada em Leão nesta quinta-feira. O signo é o quinto do zodíaco e é regido pelo Sol. O leonino é caracterizado pela criatividade, generosidade e brilho próprio. Esse período é propício para maior força de vontade, liderança e para aumentar o magnetismo pessoal.



Publicidade

A taróloga Alice Tardin, do Tarot por Amor, trouxe uma orientação sobre esse mês leonino. Mas, antes de tudo, é bom lembrar que o jogo de tarot é um norte, não um destino definido. Tudo depende do livre arbítrio. Veja os conselhos!



A Morte (Arcano Maior)

O Cavaleiro de Ouros (Arcano Menor)



Publicidade

A Morte nos fala sobre transformações necessárias. É a limpeza de um terreno podre, no qual nada mais pode nascer. É finalmente hora de parar de jogar sementes frescas em uma terra infértil. E também não se sabotar numa espera que já é claramente inútil. A transformação, no geral, tende a ser dolorosa. Mas com o auxílio do Cavaleiro de Ouros, haverá um grande aporte de energia produtiva para que isso aconteça. Por pertencer ao naipe de ouros, estamos falando da matéria, do elemento Terra. Representa o corpo físico, o dinheiro e os bens em geral.



Certamente os leoninos terão suas energias renovadas no sentido da autoconfiança, o que já é uma virtude desses nativos. Assim, fechar portas que não dão mais em lugar nenhum não será tarefa tão árdua como parece ser. É preciso acreditar na sua capacidade, por exemplo, de conseguir um emprego melhor, quando o atual não mais realiza nem traz sentido.



Publicidade

Novos hábitos relacionados à saúde também são bem vindos, ou melhor, necessários neste novo ciclo. Começar um novo exercício físico ou buscar uma reeducação alimentar são boas pedidas, que funcionarão bem. Cuidado para não entrar em parafuso por conta do trabalho ou continuar apostando numa rotina doentia. Isso começará a pesar mais daqui pra frente, sem dúvidas.



Quanto ao amor, essa duplinha vem pedir paciência. A pressa de ter algo sério com outra pessoa pode acabar com o sossego do leonino, drenando energias que serão necessárias para outros campos da vida. Definitivamente, esta não será a área de maior importância nesse próximo ciclo. O olhar estará mais voltado para dentro do que para fora. Afinal, tantas transformações não podem acontecer sem trabalho interno e mergulho profundo.