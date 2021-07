Constelação - ESA/Hubble & NASA Acknowledgemen

Publicado 21/07/2021 06:00

ÁRIES



Vai se sentir apreensiva hoje. Certas inimizades podem te prejudicar. Foque mais na carreira e evite criticar demais o seu companheiro no amor.



TOURO



Muita energia e determinação no trabalho. Curta um pouco do conforto do seu lar com a família. As redes sociais te aproximam de uma paquera.



GÊMEOS



Tenha cautela com a sua reputação profissional. Não se arrisque à toa nos negócios. No amor, pode ficar sensível e conversar bastante com o par.



CÂNCER



Pode perder informações importantes no serviço. Seja corajosa e rápida para se livrar de problemas. Há chance de iniciar um romance à distância.



LEÃO



Há chance de cometer erros nos negócios. Desenvolva hábitos mais equilibrados na alimentação. Aproveite o ótimo momento na intimidade com o parceiro.



VIRGEM



Algumas intrigas vão atrapalhar as suas relações. Deve ficar mais sociável e charmosa na paquera. Dia muito produtivo para quem trabalha em casa.



LIBRA



A desorganização dos colegas vai te irritar no emprego. Busque não se distrair demais hoje. Há chance de se envolver num relacionamento secreto.



ESCORPIÃO



Seja criativa para resolver problemas financeiros. Tenha iniciativa para se dar bem na profissão. Há sinal de grandes experiências no romance.



SAGITÁRIO



Brigas com familiares vão marcar o seu dia. Redobre a cautela com o que diz. Vai sentir saudades dos amigos e exigir honestidade na vida a dois.



CAPRICÓRNIO



Tenha cuidado para não se envolver em fofocas. Prefira uma postura mais cautelosa e trabalhe em locais silenciosos. Pode se aventurar no romance.



AQUÁRIO



Talvez fature menos dinheiro do que esperava. Seja realista e não abuse do seu orçamento. Pode conquistar uma paquera bem atraente.



PEIXES



Colegas podem te criticar hoje. Redobre a atenção ao realizar as suas tarefas. No amor, pode se tornar dependente demais do companheiro.