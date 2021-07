Amigos - Reprodução de Internet

Publicado 20/07/2021 11:33

Rio - Os amigos são as pessoas que dão um brilho especial nas nossas vidas. Eles são a família que escolhemos, que podemos contar nos momentos de alegria e tristeza, nas aventuras e nos perrengues, na saúde e na doença. Conheça a poderosa oração pela amizade, para agradecer a Deus por eles e para pedir a proteção desses ser amados.

“Querido Deus, tu me amaste tanto e me ajudaste em cada momento de necessidade que eu enfrentei. Quero agradecer-te em primeiro lugar por seres sempre o meu maior apoio, aquele que me dá coragem e me mostra que o amor incondicional só existe contigo. Obrigado, Deus, por tudo o que fizeste por mim, por me teres forjado na pessoa madura que sou hoje. A minha oração de hoje não é para mim, Deus, mas para um dos meus grandes amigos que está a passar um momento de extrema dificuldade na sua vida. Ele é uma boa pessoa, você bem sabe disso porque conhece cada um de nós intimamente. No entanto, a sua alma boa e gentil foi mudada nos últimos tempos pelas más situações que teve de enfrentar. Hoje imploro-te, Deus, que lhe mostrem o caminho de volta a ti, porque ele precisa do teu refúgio e do teu abrigo. Mostra-lhe Deus, do amor incondicional, do teu apoio, que estás sempre presente. Não o deixe sozinho, Deus, peço-lhe, porque ele merece muitas coisas boas no mundo, apesar deste momento complicado da sua vida. Amém.”