Publicado 20/07/2021 15:20

Rio - A pandemia deu um peso maior no dia a dia. Com ela, a rotina passou a ficar mais pesada e estressante. Os banhos energéticos podem ser um mecanismo para renovar as vibrações neste momento de reclusão. Veja como fazer o ritual para atrair a tranquilidade.



Banho para atrair tranquilidade



Pegue um recipiente e coloque um punhado de camomila, outro de melissa e uma folha de mirra. Amasse as ervas com as mãos. Enquanto isso, ferva um litro de água. Ao alcançar a fervura, jogue no recipiente. Após o banho higiênico, jogue a mistura do pescoço para baixo, mentalizando tranquilidade e paz na sua vida.