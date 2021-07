Constelação - NASA

ConstelaçãoNASA

Publicado 22/07/2021 06:00

ÁRIES



Não seja irresponsável. Realize as suas tarefas com atenção extra. A sua popularidade vai bombar e você vai arrasar no flerte com as paquerinhas.



TOURO



Publicidade

Algumas amizades podem te prejudicar. Se afaste de relações que não te agregam. Os vínculos com a família e com o parceiro se fortalecem.



GÊMEOS



Problemas vão surgir no trabalho. Respire fundo e tente resolver tudo aos poucos. A sua criatividade ajuda nos estudos e na vida em casal.



CÂNCER



Publicidade

Muita facilidade para faturar uma graninha extra. Aposte em seus objetivos e tenha iniciativa. Há chance de rolar um romance com um amigo.



LEÃO



Compras desnecessárias vão te complicar. Pense um pouco antes de se endividar. Se está na pista, o seu charme vai conquistar todo mundo.



VIRGEM



Publicidade

Pode soar meio arrogante hoje. Controle melhor o que diz e não se exponha tanto. Anime a relação e se divirta bastante a sós com o par.



LIBRA



No trabalho, seja ambiciosa mas não exagere. Pode se descuidar com a saúde. Curta algumas experiências criativas entre quatro paredes.



ESCORPIÃO



Publicidade

Vai sentir vontade de presentear as pessoas queridas. Evite participar de sorteios. Chances altas de se envolver romanticamente com um conhecido.



SAGITÁRIO



Há risco de se frustrar trabalhando em casa. Estude bastante e evolue no trabaho. Utilize a sua criatividade e apimente o clima na intimidade.



CAPRICÓRNIO



Publicidade

Seja responsável com o seu dinheiro. Tenha cuidado para não falar mais do que deve no serviço. O sexo vai ser muito espontâneo no amor.



AQUÁRIO



Uma comprinha mais ousada pode causar um estrago no orçamento. Vai se aproximar dos chefes no serviço. Ótimo dia para se dedicar a vida a dois.



PEIXES



Publicidade

Cuidado para não depender demais dos colegas no trabalho. Trabalhe duro e demonstre as suas qualidades. Uma amizade colorida pode evoluir.