Deputado federal Daniel Silveira (PSL-RJ) - Vinicius Loures/Câmara dos Deputados

Deputado federal Daniel Silveira (PSL-RJ)Vinicius Loures/Câmara dos Deputados

Por O Dia

Publicado 29/06/2021 16:44 | Atualizado 29/06/2021 16:45

Rio - O Conselho de Ética e Decoro Parlamentar aprovou, nesta terça-feira, a suspensão do mandato do deputado Daniel Silveira (PSL-RJ). Com 13 votos a favor e 3 contra, a decisão estabelece que Silveira ficará suspenso por dois meses e irá perder as prerrogativas parlamentares.

O deputado federal responde por outras duas acusações. A sessão desta terça foi referente à uma gravação clandestina de uma das reuniões do PSL, em outubro de 2019, sobre a disputa da liderança do partido na Câmara dos Deputados.

Publicidade

Preso no Rio

Na sexta-feira, a Justiça do Rio decidiu manter a prisão do deputado Daniel Silveira. Ele é investigado por participação em atos democráticos e preso em flagrante, em fevereiro, por aparecer em vídeo fazendo ameaças a ministros do Supremo Tribunal Federal (STF), com apologias ao Ato Institucional AI-5.

Publicidade

Daniel Silveira estava em prisão domiciliar, mas retornou ao regime fechado nesta quinta-feira, após decisão do ministro do STF Alexandre de Moraes. O ministro justificou, em sua decisão, pelo menos 30 violações de Silveira ao sistema de tornozeleira eletrônica, como tentativa de rompimento de lacre, falta de bateria no equipamento e violação do perímetro de circulação determinado pela Justiça.