Nelson Couto, fundador e presidente da Confraria do Garoto - Reprodução

Nelson Couto, fundador e presidente da Confraria do GarotoReprodução

Por O Dia

Publicado 29/06/2021 15:59

Rio - Morreu, neste domingo (27), o fundador e presidente da Confraria do Garoto, Nelson Couto, também conhecido como Xerife, aos 70 anos de idade. Ainda não há informações sobre a causa da morte.

Nelson Couto era considerado uma das pessoas mais folclóricas e queridas do Rio. Ele chegou a lançar o livro 'Confraria do Garoto: Guardiã da História Carioca', em 2017.

Publicidade

No Facebook, o Confraria do Garoto publicou uma nota de pesar pelo falecimento do presidente. "Xerife, envie as nossas saudações aos Confrades que já estão lhe recebendo para esta nova jornada. As merecidas homenagens serão prestados assim que a situação as permita".

A Confraria do Garoto tem o objetivo de preservar as tradições histórico-culturais do Rio de Janeiro através de protestos irreverentes, homenagens, cursos e campanhas, incentivando o desenvolvimento sociocultural dos brasileiros.