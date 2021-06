Vacinação contra a covid-19 - Reprodução internet

Vacinação contra a covid-19Reprodução internet

Por O Dia

Publicado 29/06/2021 15:36 | Atualizado 29/06/2021 15:41

Rio - A Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj) aprovou, nesta terça-feira, a inclusão, em todos os municípios, de puérperas e lactantes no grupo prioritário da vacinação contra o novo coronavírus. O texto segue para o governador Cláudio Castro (PL), que tem até 15 dias úteis para sancionar ou vetar o projeto de lei.

“Agradeço a todos os deputados que colaboraram para aprimorar nosso projeto. A sanção da lei é fundamental para termos uniformidade na vacinação anti-covid em todo o Estado do Rio, levando saúde e mais tranquilidade para as mães lactantes e, consequentemente, suas crianças”, afirmou o autor do projeto, o deputado estadual Marcus Vinícius (PTB).Nesta segunda-feira, começou a vacinação de lactantes no município do Rio . Gestantes, lactantes e puérperas com 18 anos ou mais podem se vacinar em qualquer dia da semana no município.Na última sexta-feira (25), o prefeito do Rio, Eduardo Paes, explicou que a decisão de incluir lactantes na vacinação de forma prioritária foi feita a partir de critérios técnicos. Diversos municípios da Região Metropolitana também já vacinam de forma exclusiva o grupo.