Foragido da Justiça de Alagoas há 22 anos é preso em Cosmos | Rio de Janeiro | O Dia

Foto do Jathniel de Albuquerque Coelho.Divulgação

Por O Dia

Publicado 29/06/2021 15:03

Rio - Um homem foragido da Justiça do Estado de Alagoas foi preso por agentes da 41ª DP (Tanque) no bairro de Cosmos, na Zona Oeste do Rio, nesta terça-feira. As investigações do caso apontaram que Jathniel de Albuquerque Coelho e mais um comparsa mataram a tiros uma pessoa naquele estado após uma discussão em um bar.

De acordo com o titular da distrital, Reginaldo Guilherme, o crime aconteceu em 1999, e o criminoso esteve foragido desde então.

Após receberem a denúncia de que Jathniel estaria em Cosmos, agentes da 41ª DP realizaram trabalhos de inteligência para localizá-lo. Contra ele, foi cumprido um mandado de prisão preventiva por homicídio qualificado. Ele foi encaminhado ao sistema prisional, onde ficará à disposição da Justiça.